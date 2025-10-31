Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampel gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann ist mit seinem Mercedes GLC am Donnerstagabend (30.10.2025) in der Hechinger Straße gegen einen Ampelmast geprallt. Den ersten Ermittlungen zufolge war der 47-Jährige kurz nach 19.00 Uhr in der Heilbrunnenstraße unterwegs und bog nach rechts in die Hechinger Straße ab. Beim Abbiegen kam er, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen den Ampelmast. Alarmierte Beamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mercedesfahrer unter Alkoholeinwirkung steht. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden

