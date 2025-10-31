PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampel gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann ist mit seinem Mercedes GLC am Donnerstagabend (30.10.2025) in der Hechinger Straße gegen einen Ampelmast geprallt. Den ersten Ermittlungen zufolge war der 47-Jährige kurz nach 19.00 Uhr in der Heilbrunnenstraße unterwegs und bog nach rechts in die Hechinger Straße ab. Beim Abbiegen kam er, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen den Ampelmast. Alarmierte Beamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mercedesfahrer unter Alkoholeinwirkung steht. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 11:43

    POL-S: Modegeschäft überfallen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (30.10.2025) ein Modegeschäft an der Tübinger Straße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter betrat den Laden gegen 12.30 Uhr und forderte von der 47-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Offenbar gelang es ihm, sich aus der Kasse einen Betrag in bislang unbekannter Höhe zu nehmen, während die 47-Jährige versuchte zu flüchten. ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:40

    POL-S: Pedelec-Fahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (30.10.2025) in der Neckartalstraße ereignet hat. Ein 19 Jahre alter Mann war gegen 19.20 Uhr mit seinem Pedelec in der Brückenstraße Richtung Wilhelmsbrücke unterwegs. An der Neckartalstraße missachtete er mutmaßlich die Rotphase einer Ampel und stieß mit dem Mercedes eines 60-Jährigen zusammen, der auf der ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:11

    POL-S: 33-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben am Donnerstagmorgen (30.10.2025) vor einer Gaststätte an der Leonhardstraße einen 33 Jahre alten Mann schwer verletzt. Der 33-Jährige verließ gegen 07.30 Uhr die Gaststätte und wurde auf der Straße von mehreren Personen angegriffen, geschlagen und getreten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren