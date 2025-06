Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Tödlicher Motorradunfall auf der A98 vor dem Bürgerwaldtunnel

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 22.06.2025, kam es gegen 13 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 59- jähriger Motorrad-Fahrer befuhr die A98 in Richtung Lauchringen und kam laut Zeugenaussagen kurz nach der Auffahrt aus bislang ungeklärten Gründen zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann nach links in den Grünstreifen, wo er zu Fall kam. Trotz sofortiger Erste Hilfe-Maßnahmen verstarb der 59-Jährige vor Ort. Eine medizinische Ursache für den Unfall wird nicht ausgeschlossen. Der Bürgerwaldtunnel musste für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme für zwei Stunden gesperrt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell