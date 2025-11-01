Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Vorfall am Freitagabend (31.10.2025) im Hornemannweg in Stuttgart-Stammheim wurde eine 55-jährige Frau leicht verletzt. Gegen 20.25 Uhr haben vier bis fünf Heranwachsende mutmaßlich ein Haus am Nobileweg mit Eiern beworfen und sind dann weggerannt. Als die 55 Jahre alte Bewohnerin des Hauses den jungen Männern hinterhergerannt ist, sind diese im Hornemannweg in einen roten Pkw eingestiegen und fuhren gerade los, als sich die Frau vor dem Pkw befand. Um vom Fahrzeug nicht erfasst zu werden, hat sie sich am Seitenspiegel vom Pkw abgestoßen und stürzte hierbei rückwärts zu Boden. Durch den Sturz zog sie sich Kopf- und Rückenverletzungen zu. Die 55-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

