PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Bei einem Vorfall am Freitagabend (31.10.2025) im Hornemannweg in Stuttgart-Stammheim wurde eine 55-jährige Frau leicht verletzt. Gegen 20.25 Uhr haben vier bis fünf Heranwachsende mutmaßlich ein Haus am Nobileweg mit Eiern beworfen und sind dann weggerannt. Als die 55 Jahre alte Bewohnerin des Hauses den jungen Männern hinterhergerannt ist, sind diese im Hornemannweg in einen roten Pkw eingestiegen und fuhren gerade los, als sich die Frau vor dem Pkw befand. Um vom Fahrzeug nicht erfasst zu werden, hat sie sich am Seitenspiegel vom Pkw abgestoßen und stürzte hierbei rückwärts zu Boden. Durch den Sturz zog sie sich Kopf- und Rückenverletzungen zu. Die 55-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 15:17

    POL-S: Auto und Reisebus stoßen zusammen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Beim Zusammenstoß eines Reisebusses und eines BMW sind am Freitagmittag (31.10.2025) drei Personen leicht verletzt worden. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Reisebusses fuhr gegen 12.45 Uhr auf der Geradeausspur der Wolframstraße Richtung Heilbronner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 36 wollte er mutmaßlich über die dortige Wendeschleife wenden um in der Wolframstraße Richtung Cannstatter Straße ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:52

    POL-S: Gegen Ampel gefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein 47 Jahre alter Mann ist mit seinem Mercedes GLC am Donnerstagabend (30.10.2025) in der Hechinger Straße gegen einen Ampelmast geprallt. Den ersten Ermittlungen zufolge war der 47-Jährige kurz nach 19.00 Uhr in der Heilbrunnenstraße unterwegs und bog nach rechts in die Hechinger Straße ab. Beim Abbiegen kam er, mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung, nach links von der Fahrbahn ab, ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 11:43

    POL-S: Modegeschäft überfallen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmittag (30.10.2025) ein Modegeschäft an der Tübinger Straße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter betrat den Laden gegen 12.30 Uhr und forderte von der 47-jährigen Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Offenbar gelang es ihm, sich aus der Kasse einen Betrag in bislang unbekannter Höhe zu nehmen, während die 47-Jährige versuchte zu flüchten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren