LPI-G: Vandalismus - Täter gesucht

Gera (ots) - Gera. Ein Unbekannter verschaffte sich im Tatzeitraum vom 13.10.2025 bis 22.10.2025 um 16:00 Uhr Zutritt zu zwei Fahrradabstellräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße, indem er die Türen aufhebelte. Aus den Räumen wurden dann mindestens drei hochwertige Fahrräder im jeweils mittleren vierstelligen Wert entwendet. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders ...

