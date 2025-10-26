PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vandalismus - Täter gesucht

Altenburg (ots)

In der Nacht von Freitag (24.10.2025) zum Samstag (25.10.2025) wurden in Altenburg mindestens fünf Fahrzeuge im Bereich Johann-Sebastian-Bach-Straße, Brockhausstraße, Terrassenstraße durch Unbekannte beschädigt. Die Täter beschädigten die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land gern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

