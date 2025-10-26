LPI-G: Vandalismus - Täter gesucht
Altenburg (ots)
In der Nacht von Freitag (24.10.2025) zum Samstag (25.10.2025) wurden in Altenburg mindestens fünf Fahrzeuge im Bereich Johann-Sebastian-Bach-Straße, Brockhausstraße, Terrassenstraße durch Unbekannte beschädigt. Die Täter beschädigten die am Straßenrand parkenden Fahrzeuge und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise aus der Bevölkerung zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Altenburger Land gern entgegen.
