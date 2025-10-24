PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener zieht schreiend und pöbelnd durch die Kastanienstraße

Gera (ots)

Gera. Am 23.10.2025 um 18:42 Uhr erhielt die Polizei mehrfach die Mitteilung, dass ein Mann Mitte 30 augenscheinlich betrunken durch die Kastanienstraße läuft, lautstark vor sich hin pöbelt und immer wieder ausländer- und verfassungsfeindliche Parolen brülle. Die anrückende Polizeistreife konnte den 38-jährigen Deutschen aufgreifen und in seinem Handeln einbremsen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,28 Promille. Er wurde zu einer Anzeigenaufnahme gegen ihn wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen belehrt und ging danach in seine Wohnung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

