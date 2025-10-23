PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Keller

Greiz (ots)

Greiz. Am 22.10.2025 gegen 09:25 Uhr teilte eine 71-jährige Frau aus dem Heinrich-Mann-Ring mit, dass in der Nacht jemand in ihren Keller eingebrochen ist. Aus dem Keller wurden ein Kasten Bier, vier Flaschen Wein und ein Sechserpack Wasser entwendet. Der zunächst unbekannte Täter hatte dafür die Kellertür aufgebrochen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, kam ihnen im Hausflur ein polizeilich bekannter 18-Jähriger entgegen. Den sprachen die Polizisten an und erfuhren, dass er zur Zeit in dem Haus bei einer Bekannten nächtige. Mit Erlaubnis der Bekannten durften die Beamten in deren Keller nachsehen und stellten hier das Beutegut fest. Der 18-jährige war tatsächlich der Täter und hatte ohne das Wissen seiner Wohnungsgeberin die Beute in deren Keller deponiert. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut wurde an die 71-Jährige zurückgegeben. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 08:42

    LPI-G: Handtaschendiebstahl im Discounter

    Greiz (ots) - Greiz. Am 22.10.2025 gegen 18:30 Uhr wurde einer 22-jährigen Angestellten eines Discounter Marktes in der August-Bebel-Straße die Handtasche am Arbeitsplatz gestohlen. Videoaufzeichnungen zeigten im Nachgang, dass ein ca. 30-jähriger Mann südländischen Phänotyps, dunkel gekleidet mit auffällig rotem FC Bayern Basecap, hinter den Tresen der Information geht und die unbeaufsichtigte Handtasche entwendet ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:39

    LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

    Greiz (ots) - Greiz. Am 22.10.2025 gegen 08:30 Uhr führten Beamte der Polizei Greiz eine Verkehrskontrolle bei einem 35-jährigen litauischen PKW Fahrer in der Bruno-Bergner-Straße durch. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und zudem unter dem Einfluss von Methamphetaminen stand. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet und Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 08:36

    LPI-G: Auch zweiter Bewohner nach Wohnhausbrand verstorben

    Altenburg (ots) - Langenleuba-Niederhain. Der bei einem Wohnhausbrand am 21.10.2025 lebensgefährlich verletzte 91-Jährige ist im Krankenhaus infolge der schweren Brandverletzungen verstorben. Die kriminalpolizeiliche Brandortuntersuchung hat Hinweise darauf ergeben, dass ein nichtsachgerechter Umgang mit einer Gasflasche wahrscheinlich zu einer Explosion führte, die den verheerenden Gebäudebrand auslöste, bei dem die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren