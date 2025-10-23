Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Keller

Greiz (ots)

Greiz. Am 22.10.2025 gegen 09:25 Uhr teilte eine 71-jährige Frau aus dem Heinrich-Mann-Ring mit, dass in der Nacht jemand in ihren Keller eingebrochen ist. Aus dem Keller wurden ein Kasten Bier, vier Flaschen Wein und ein Sechserpack Wasser entwendet. Der zunächst unbekannte Täter hatte dafür die Kellertür aufgebrochen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, kam ihnen im Hausflur ein polizeilich bekannter 18-Jähriger entgegen. Den sprachen die Polizisten an und erfuhren, dass er zur Zeit in dem Haus bei einer Bekannten nächtige. Mit Erlaubnis der Bekannten durften die Beamten in deren Keller nachsehen und stellten hier das Beutegut fest. Der 18-jährige war tatsächlich der Täter und hatte ohne das Wissen seiner Wohnungsgeberin die Beute in deren Keller deponiert. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Das Diebesgut wurde an die 71-Jährige zurückgegeben. (BF)

