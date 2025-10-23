Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auch zweiter Bewohner nach Wohnhausbrand verstorben

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain. Der bei einem Wohnhausbrand am 21.10.2025 lebensgefährlich verletzte 91-Jährige ist im Krankenhaus infolge der schweren Brandverletzungen verstorben. Die kriminalpolizeiliche Brandortuntersuchung hat Hinweise darauf ergeben, dass ein nichtsachgerechter Umgang mit einer Gasflasche wahrscheinlich zu einer Explosion führte, die den verheerenden Gebäudebrand auslöste, bei dem die beiden Bewohner tödlich verletzt wurden. Das Einfamilienhaus wurde so schwer beschädigt, dass es aus Gründen der Verkehrssicherheit wohl teilweise abgerissen werden muss. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell