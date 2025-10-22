PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruch

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 20.10.2025, 14:30 Uhr bis 21:10.2025, 11:15 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unbefugt Zugang zu einer Wohnung in der Berliner Straße. Anschließend durchwühlte er die Gegenstände in den Räumlichkeiten. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden und ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden an der Wohnungseingangtür im geschätzten dreistelligen Bereich. Der Täter flüchtete unerkenannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu möglichen Tätern liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0274192/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

