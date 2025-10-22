Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand mit tragischem Ausgang

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain. Am 21.10.2025 kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Altenburger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Obergeschoss in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich beide Bewohner noch im Haus. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr und der Rettungskräfte, erlag eine 87-Jährige ihren Verletzungen noch am Brandort. Der 91-Jährige Ehemann wurde lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Durch Zeugen wurde berichtet, dass diese vor Brandausbruch ein Knallgeräusch akustisch wahrnehmen konnten. Ob dieses im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen steht, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. (SR)

