LPI-G: Vermisster gefunden - die Polizei bedankt sich für die Mithilfe
Gera (ots)
Der seit 21.10.2025 vermisste 39-Jährige aus Gera konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist daher beendet und die Medienvertreter werden gebeten die entsprechenden Auffrufe aus ihrer Berichterstattung zu entfernen. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell