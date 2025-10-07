PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandstiftungen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandstiftungen

Nach dem Hinweis eines Zeugen nahm die Friedberger Polizei am Sonntagabend (05.10.2025) einen 31-jährigen Mann fest, der dringend tatverdächtig ist, am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) drei Brände in Bad Nauheim gelegt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 31-Jährige am Montag (06.10.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

