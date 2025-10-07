Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandstiftungen +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandstiftungen

Nach dem Hinweis eines Zeugen nahm die Friedberger Polizei am Sonntagabend (05.10.2025) einen 31-jährigen Mann fest, der dringend tatverdächtig ist, am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) drei Brände in Bad Nauheim gelegt zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der 31-Jährige am Montag (06.10.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

