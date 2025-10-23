LPI-G: Handtaschendiebstahl im Discounter
Greiz (ots)
Greiz. Am 22.10.2025 gegen 18:30 Uhr wurde einer 22-jährigen Angestellten eines Discounter Marktes in der August-Bebel-Straße die Handtasche am Arbeitsplatz gestohlen. Videoaufzeichnungen zeigten im Nachgang, dass ein ca. 30-jähriger Mann südländischen Phänotyps, dunkel gekleidet mit auffällig rotem FC Bayern Basecap, hinter den Tresen der Information geht und die unbeaufsichtigte Handtasche entwendet hat. Die Polizei Greiz führt Ermittlungen wegen Diebstahls. (BF)
