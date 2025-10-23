PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handtaschendiebstahl im Discounter

Greiz (ots)

Greiz. Am 22.10.2025 gegen 18:30 Uhr wurde einer 22-jährigen Angestellten eines Discounter Marktes in der August-Bebel-Straße die Handtasche am Arbeitsplatz gestohlen. Videoaufzeichnungen zeigten im Nachgang, dass ein ca. 30-jähriger Mann südländischen Phänotyps, dunkel gekleidet mit auffällig rotem FC Bayern Basecap, hinter den Tresen der Information geht und die unbeaufsichtigte Handtasche entwendet hat. Die Polizei Greiz führt Ermittlungen wegen Diebstahls. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

