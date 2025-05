Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht unfallverursachenden Pkw-Fahrer und Zeugen

Schenefeld (ots)

Am 20.05.2025 (Dienstag) ist es um 19.20 Uhr an der Kreuzung Nedderstraße/Mühlendamm/Bäckerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde ein 81-jähriger Schenefelder verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Zur Unfallzeit fuhr der Rentner die Nedderstraße und wollte die Kreuzung am Mühlendamm/Bäckerstraße überqueren. Ihm entgegen kam aus Richtung Dorfplatz ein Pkw, der an der Kreuzung nach links in die Bäckerstraße in Richtung Hauptstraße einbog. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer offenbar den Senior mit seinem Pedelec und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Rentner erlitt Verletzungen am linken Bein. Über die Schwere der Verletzungen liegen der Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine näheren Erkenntnisse vor.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen soll es sich bei dem Unfallfahrer um einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren und mit kurzen Haaren gehandelt haben, der einen weißen VW-Up mit Pinneberger Kennzeichen fuhr.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation Rellingen geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich gerne unter der Rufnummer 04101-498-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell