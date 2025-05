POL-SE: Negernbötel/ K 60 - Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots) - Am 21.05.2025 (Mittwoch) ist es gegen 20.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Flagentwiete gekommen. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von ca. 10.000,- Euro. Nach ersten Ermittlungen sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flagentwiete eingedrungen, haben die Wohnung dann betreten und innerhalb ...

