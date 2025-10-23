LPI-G: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Altenburg (ots) - Langenleuba-Niederhain. Am 21.10.2025 kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Altenburger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Obergeschoss in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich beide Bewohner noch im Haus. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr und der Rettungskräfte, erlag eine 87-Jährige ihren Verletzungen noch am Brandort. Der 91-Jährige ...

mehr