Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradabstellraum in der Tschaikowskistraße aufgebrochen

Gera (ots)

Gera. Ein Unbekannter verschaffte sich im Tatzeitraum vom 13.10.2025 bis 22.10.2025 um 16:00 Uhr Zutritt zu zwei Fahrradabstellräumen in einem Mehrfamilienhaus in der Tschaikowskistraße, indem er die Türen aufhebelte. Aus den Räumen wurden dann mindestens drei hochwertige Fahrräder im jeweils mittleren vierstelligen Wert entwendet. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges im Bereich der Tschaikowskistraße bemerkt haben, werden gebeten sich mit dem Inspektionsdienst Gera zur Bezugsnummer 0275588/2025 unter Telefon 0365 829-0 in Verbindung zu setzen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

