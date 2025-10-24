LPI-G: Diebstahl beim Einkaufen

Greiz (ots) - Greiz. Am 22.10.2025 gegen 09:25 Uhr teilte eine 71-jährige Frau aus dem Heinrich-Mann-Ring mit, dass in der Nacht jemand in ihren Keller eingebrochen ist. Aus dem Keller wurden ein Kasten Bier, vier Flaschen Wein und ein Sechserpack Wasser entwendet. Der zunächst unbekannte Täter hatte dafür die Kellertür aufgebrochen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, kam ihnen im Hausflur ein polizeilich bekannter 18-Jähriger entgegen. Den sprachen die ...

mehr