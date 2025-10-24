LPI-G: Diebstahl beim Einkaufen
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am 23.10.2025 gegen 11:30 Uhr ging eine 75-jährige Frau in einem Discounter in der Meinersdorfer Straße einkaufen. Während des Einkaufens ließ sie ihre Handtasche am Einkaufswagen hängen und ein unbekannter Täter entwendete daraus die Geldbörse. Der Frau entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (BF)
