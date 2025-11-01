PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Raub unter Jugendlichen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Mehrere bislang unbekannte Jugendliche überfielen in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) vier Jugendliche und raubten eine Jacke sowie Bargeld. Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren kurz nach 01.30 Uhr in der Straße Am Wallgraben unterwegs, als sie etwa acht Jugendliche bemerkten, welche sie entlang der Industriestraße bis zur Einmündung Saunastraße verfolgten. Dort wurde dann ein 16-Jähriger von einem aus der Gruppe mit einem Teleskopschlagstock bedroht und zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert. Ein 17-Jähriger erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Zwei weitere 16-Jährige wurden bespuckt und verbal bedroht, nach Bargeld durchsucht und mussten über 30 Euro Bargeld aushändigen. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Täter sollen 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein, hatten schwarze Haare und trugen schwarze Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

