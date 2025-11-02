Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kollision mit Stadtbahn

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Etwa 21.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (01.11.2025) in Stuttgart-Mühlhausen ereignet hat. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes gegen 13.25 Uhr die Steinhaldenfeldstraße in Fahrtrichtung Kormoranstraße und bog bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage am dortigen Bahnübergang nach rechts in den Seeblickweg ein. Aufgrund eines Rückstaus musste er nach dem Einbiegevorgang bis zum Stillstand abbremsen. Hierbei befand sich seine rechte Heckseite noch leicht im Lichtraumprofil der Stadtbahn. Ein 26-jähriger Stadtbahnführer der Linie U2 schätzte mutmaßlich den seitlichen Abstand nach rechts falsch ein und streifte beim Vorbeifahren den verkehrsbedingt haltenden Mercedes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell