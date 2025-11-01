Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdacht auf KO-Tropfen - Mehrere Verletzte bei Halloween Party - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Bei einer Halloween Party in einer Veranstaltungshalle an der Ulmer Straße hat es in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) mehre Verletzte gegeben. Im Laufe der Veranstaltung mussten durch den Rettungsdienst mehrere Personen wegen ähnlicher Beschwerden behandelt und in Krankenhäuser gebracht werden. Sie klagten unter anderem über Schwindel, Unwohlsein und waren teilweise bewusstlos. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass den Betroffenen möglicherweise KO-Tropfen verabreicht wurden. Bislang sind elf Personen bekannt, die teilweise in Krankenhäusern behandelt wurden. Das Ergebnis der Blutuntersuchungen und Urinproben steht noch aus. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

