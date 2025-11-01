PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdacht auf KO-Tropfen - Mehrere Verletzte bei Halloween Party - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Bei einer Halloween Party in einer Veranstaltungshalle an der Ulmer Straße hat es in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) mehre Verletzte gegeben. Im Laufe der Veranstaltung mussten durch den Rettungsdienst mehrere Personen wegen ähnlicher Beschwerden behandelt und in Krankenhäuser gebracht werden. Sie klagten unter anderem über Schwindel, Unwohlsein und waren teilweise bewusstlos. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass den Betroffenen möglicherweise KO-Tropfen verabreicht wurden. Bislang sind elf Personen bekannt, die teilweise in Krankenhäusern behandelt wurden. Das Ergebnis der Blutuntersuchungen und Urinproben steht noch aus. Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern an. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 14:13

    POL-S: Halloweenparty läuft aus dem Ruder - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Süs (ots) - Eine Halloweenparty hat am Freitagabend (31.10.2025) in der Fuchswaldstraße zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein Familienangehöriger meldete sich gegen 21.15 Uhr bei der Polizei, da bei einer privaten Party einer 15-Jährigen rund 100 Personen im Garten der Familie anwesend seien, die offenbar nicht eingeladen waren. Als die ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 08:25

    POL-S: Raub unter Jugendlichen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Mehrere bislang unbekannte Jugendliche überfielen in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) vier Jugendliche und raubten eine Jacke sowie Bargeld. Vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren kurz nach 01.30 Uhr in der Straße Am Wallgraben unterwegs, als sie etwa acht Jugendliche bemerkten, welche sie entlang der Industriestraße bis zur Einmündung Saunastraße verfolgten. Dort wurde ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 04:13

    POL-S: Frau von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Stammheim (ots) - Bei einem Vorfall am Freitagabend (31.10.2025) im Hornemannweg in Stuttgart-Stammheim wurde eine 55-jährige Frau leicht verletzt. Gegen 20.25 Uhr haben vier bis fünf Heranwachsende mutmaßlich ein Haus am Nobileweg mit Eiern beworfen und sind dann weggerannt. Als die 55 Jahre alte Bewohnerin des Hauses den jungen Männern hinterhergerannt ist, sind diese im Hornemannweg in einen roten Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren