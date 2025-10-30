PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Unfall in Welschen Ennest

Kirchhundem (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (30. Oktober) ereignete sich gegen kurz vor 6 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Welschen Ennest. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte eine 30-Jährige mit ihrem Auto die Straße in Richtung Littfeld befahren. Als sie nach links in den Schützenweg einbiegen wollte und ihre Geschwindigkeit reduzierte, überholte ein 31-Jähriger mit seinem PKW zunächst zwei Fahrzeuge hinter der Frau. Als er schließlich auch an deren Auto vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß, da die 30-Jährige ihr Abbiegemanöver bereits begonnen hatte. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführende leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein geparkter PKW wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Beamten auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Während der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass der 31-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
