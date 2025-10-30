Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beifahrerscheibe eingeschlagen

Olpe (ots)

Unbekannte Täter haben auf einem Parkplatz an der Franziskanerstraße die Beifahrerscheibe eines Autos eingeschlagen und das Handschuhfach durchsucht. Der grüne Opel Corsa war am Mittwochnachmittag (29. Oktober) gegen 16 Uhr dort abgestellt worden. Als die Halterin nach ein paar Stunden gegen 1 Uhr nachts zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie die Beschädigungen vor. Es war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt, ob aus dem Auto etwas gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

