PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein

Finnentrop (ots)

In der Nacht zu Samstag (25. Oktober) führten Beamte der Polizeiwache Attendorn eine Verkehrskontrolle auf der "Attendorner Straße" in Heggen durch. Dabei hielten sie gegen kurz nach 1 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer an. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Autofahrer wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen - der 33-Jährige besaß ein solches Dokument nicht. Daher erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 12:38

    POL-OE: Traktor nach Panne gestohlen

    Lennestadt (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende in Grevenbrück einen roten Traktor der Marke Case (Typ ICH CS 150) gestohlen. Die land- und forstwirtschaftliche Zugmaschine wurde nach einem technischen Defekt am Samstag (25. Oktober) gegen 11 Uhr auf einem unbewachten Parkplatz an der Siegener Straße abgestellt. Einen Tag später wurde gegen 16 Uhr das Fehlen des Fahrzeugs bemerkt. An dem Traktor war ein ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:37

    POL-OE: Rollerfahrerin nach Überholvorgang gestürzt

    Olpe (ots) - Am Freitagabend (24. Oktober) kam es gegen 20:40 Uhr in der Olper Straße "Am Finkenhagen" zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige war mit ihrem Motorroller in Richtung Kreuzberg-Stadion unterwegs, als sie von einem unbekannten Fahrzeug in sehr dichtem Abstand überholt wurde. Die Jugendliche verlor die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und verletzte sich leicht. Das überholende Fahrzeug setzte die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:36

    POL-OE: Werkzeuge von Firmenfahrzeugen gestohlen

    Drolshagen (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23. Oktober) und Mittwochmorgen (24. Oktober) schlugen Diebe in Germinghausen zu. In der "Alte Dorfstraße" wurden diverse Baumaschinen entwendet von den Ladeflächen zweier VW-Transporter entwendet. Unter anderem fehlten eine Rüttelplatte, ein Trennschleifer und zwei Stampfer. Deren Wert wurde auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Bei den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren