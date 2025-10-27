Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein

Finnentrop (ots)

In der Nacht zu Samstag (25. Oktober) führten Beamte der Polizeiwache Attendorn eine Verkehrskontrolle auf der "Attendorner Straße" in Heggen durch. Dabei hielten sie gegen kurz nach 1 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer an. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Autofahrer wurde daher zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen - der 33-Jährige besaß ein solches Dokument nicht. Daher erwartet ihn nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

