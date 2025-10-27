PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Werkzeuge von Firmenfahrzeugen gestohlen

Drolshagen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (23. Oktober) und Mittwochmorgen (24. Oktober) schlugen Diebe in Germinghausen zu. In der "Alte Dorfstraße" wurden diverse Baumaschinen entwendet von den Ladeflächen zweier VW-Transporter entwendet. Unter anderem fehlten eine Rüttelplatte, ein Trennschleifer und zwei Stampfer. Deren Wert wurde auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Bei den Geräten handelte es sich um einen Vibrationsstampfer der Marke Ammann (Typ ATR 60P), einem Stampfer der Marke Bomag (Typ BT 60), einer Vibrationsplatte der Marke Bomag (Typ BPR 25/50 B Stage V) und einem Trennschleifer der Marke Husqvarna (Typ K 770). Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

