Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Riegel vor! Sicher ist sicherer 2025

Kreis Olpe (ots)

In diesem Jahr findet wieder die landesweite Aktion der Polizei Nordrhein-Westfalen "Riegel vor! Sicher ist sicherer" gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl statt. Auch in Olpe ist am 30. Oktober, pünktlich zum offiziellen Ende der Sommerzeit eine Veranstaltung geplant. In der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle(ehemalige Volksbankfiliale), Martinstraße 44 in Olpe, können sich alle Interessierten zum Thema informieren.

Am 30. Oktober wird es ab 11 Uhr eine Einbruchsdemonstration sowie ein Vortrag zum Thema "Einbruchschutz" von Kriminalhauptkommissar Michael Meinerzhagen geben. Zwischen 13 und 15 Uhr können in der offenen Beratung vor Ort Fragen zum Thema gestellt werden.

Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Mehr zu "Riegel vor! Sicher ist sicherer":

Bereits im Jahr 2013 startete die erste landesweite Aktionswoche gegen den Wohnungseinbruchdiebstahl der Polizei NRW. In den Jahren darauf sanken die Fallzahlen. Der Aktionstag wurde präventiv aber weiterhin durchgeführt.

Seit dem Jahr 2022 steigen die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl wieder an, vermutlich aufgrund der wegfallenden Corona-Maßnahmen. 2022 wurden 23 528 Fälle verzeichnet. 2023 zählte die Polizei NRW rund 27.061 Fälle und der Trend setzte sich für das Jahr 2024 fort.

Alle Polizeibehörden beteiligen sich und sagen mit ihren präventiven Maßnahmen wie Informationsständen auf Messen und anderen Veranstaltungen, Onlineberatungen, Gruppen - und Einzelberatungen dem Wohnungseinbruchdiebstahl weiter den Kampf an.

Weitere Informationen zur Beratungsstelle zur Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Olpe unter: https://olpe.polizei.nrw/kriminalpraevention-im-kreis-olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell