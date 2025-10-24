PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall im Kreisverkehr

Olpe (ots)

Am 23. Oktober gegen 8.45 Uhr kam es im Kreisverkehr "Am Bratzkopf/Stellwerkstraße" zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung "Am Bratzkopf" in den Kreisverkehr fahren. In diesem war bereits eine 36-jährige Radfahrerin unterwegs. Es kam zur Kollision. Dadurch wurde die Radfahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell im unteren dreistelligen Eurobereich ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:27

    POL-OE: Geld aus Spielautomaten entwendet

    Finnentrop (ots) - Zwischen dem 21.10.2025 (21 Uhr) und dem 22.10.2025 (9 Uhr) verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Täter gewaltsam Zugang einer Gaststätte an der Glingestraße. Sie hebelten die Seitentür der auf, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Inneren öffneten sie zwei Spielautomaten gewaltsam und entwendeten das in ihnen befindliche Bargeld. Während der Beuteschaden noch nicht ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:27

    POL-OE: Polizei stellt Mann nach Unfallflucht

    Wenden (ots) - Am 22.Oktober gegen 12:33 Uhr, erhielten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Olpe einen Einsatz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in Girkhausen. Eine Zeugin meldete einen Pkw mit auffälligem Fahrverhalten. Nach ihren Angaben sollte dieser gegen einen Leitungsmasten sowie einen Baum gefahren sein und mehrere Mülltonnen gestreift haben. Das Unfallfahrzeug blieb an der Unfallstelle stehen. Der Fahrer des ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:08

    POL-OE: Zwei 15-Jährige verletzt durch Kradsturz

    Finnentrop (ots) - In Bamenohl stürzte am 21. Oktober ein 15-jähriger Kradfahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius. Gegen 15.18 Uhr waren sie auf der B236 unterwegs. Als sie sich dem Fahrbahnrand näherten, um einem Lkw hinter ihnen das Überholen zu ermöglichen, verlor der 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er mit dem Sozius zu Fall. Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren