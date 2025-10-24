POL-OE: Unfall im Kreisverkehr

Finnentrop (ots) - In Bamenohl stürzte am 21. Oktober ein 15-jähriger Kradfahrer mit seinem gleichaltrigen Sozius. Gegen 15.18 Uhr waren sie auf der B236 unterwegs. Als sie sich dem Fahrbahnrand näherten, um einem Lkw hinter ihnen das Überholen zu ermöglichen, verlor der 15-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er mit dem Sozius zu Fall. Sie ...

