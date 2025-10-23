Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geld aus Spielautomaten entwendet

Finnentrop (ots)

Zwischen dem 21.10.2025 (21 Uhr) und dem 22.10.2025 (9 Uhr) verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Täter gewaltsam Zugang einer Gaststätte an der Glingestraße. Sie hebelten die Seitentür der auf, um sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Im Inneren öffneten sie zwei Spielautomaten gewaltsam und entwendeten das in ihnen befindliche Bargeld. Während der Beuteschaden noch nicht abschließend beziffert werden konnte, wird der Sachschaden durch die Polizei aktuell im mittleren dreistelligen Eurobereich eingeschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

