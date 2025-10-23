Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei stellt Mann nach Unfallflucht

Wenden (ots)

Am 22.Oktober gegen 12:33 Uhr, erhielten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Olpe einen Einsatz zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in Girkhausen. Eine Zeugin meldete einen Pkw mit auffälligem Fahrverhalten. Nach ihren Angaben sollte dieser gegen einen Leitungsmasten sowie einen Baum gefahren sein und mehrere Mülltonnen gestreift haben. Das Unfallfahrzeug blieb an der Unfallstelle stehen. Der Fahrer des Wagens trat als Beifahrer eines anderen Autos die Flucht in Richtung Wenden an. Im Rahmen der Fahndung konnte der Wagen mit dem Flüchtigen schließlich in der Schubertstraße in Wenden angehalten werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der unfallflüchtige 24-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Auf der Polizeiwache Olpe wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

