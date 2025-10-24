PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 48-Jährige wegen Trunkenheit angehalten

Attendorn (ots)

Am Donnerstag, den 23. Oktober, gegen 12:55 Uhr erhielt die Polizeiwache Attendorn telefonisch Hinweise auf eine alkoholisierte Autofahrerin. Gegen 13:15 Uhr konnten Beamte die 48-jährige Autofahrerin in der Straße "Am Daseberg" im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die den Verdacht auf Alkoholkonsum erhärteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest lieferte eine zusätzliche Bestätigung. Die Beamten brachten die 48-Jährige zur Polizeiwache. Dort wurde eine Blutprobe veranlasst sowie eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

