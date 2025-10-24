POL-OE: 48-Jährige wegen Trunkenheit angehalten

Olpe (ots) - Am 23. Oktober gegen 8.45 Uhr kam es im Kreisverkehr "Am Bratzkopf/Stellwerkstraße" zu einem Unfall. Ein 59-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung "Am Bratzkopf" in den Kreisverkehr fahren. In diesem war bereits eine 36-jährige Radfahrerin unterwegs. Es kam zur Kollision. Dadurch wurde die Radfahrerin leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell im unteren dreistelligen Eurobereich ein. ...

mehr