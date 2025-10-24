Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooterfahrer durch Unfall verletzt

Lennestadt (ots)

Zur Kollision zwischen einem PKW und einem E-Scooter kam es 23. Oktober gegen 14.55 Uhr. Ein 23-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der "Bielefelder Straße" (Bundesstraße 55) einzubiegen. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden 50-Jährigen zusammen, der mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der angrenzenden Bundestraße fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 50-jährige Mann leicht. Der Rettungsdienst lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Eurobereich.

