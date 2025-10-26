PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Lennestadt (ots)

Am 26.10.2025 gegen 15:35 Uhr kam es auf der B55 zwischen Elspe und Oberelspe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer die B55 aus Elspe kommend, in Richtung Oberelspe. In Höhe einer Bushaltestelle fuhr er nach rechts in die Haltebucht und beabsichtigte, mit seinem PKW zu wenden. Dabei übersah er den 16-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die B55 in gleicher Richtung befuhr, und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 16-jährige Leichtkraftradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbrereit. Eine größerer Menge Kraftstoff musste durch Kräfte der Feuerwehr abgestreut werden. Zeitweise war die B55 in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

  • 24.10.2025 – 15:12

    POL-OE: Riegel vor! Sicher ist sicherer 2025

    Kreis Olpe (ots) - In diesem Jahr findet wieder die landesweite Aktion der Polizei Nordrhein-Westfalen "Riegel vor! Sicher ist sicherer" gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl statt. Auch in Olpe ist am 30. Oktober, pünktlich zum offiziellen Ende der Sommerzeit eine Veranstaltung geplant. In der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle(ehemalige Volksbankfiliale), Martinstraße 44 in Olpe, können sich alle Interessierten zum ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:03

    POL-OE: 48-Jährige wegen Trunkenheit angehalten

    Attendorn (ots) - Am Donnerstag, den 23. Oktober, gegen 12:55 Uhr erhielt die Polizeiwache Attendorn telefonisch Hinweise auf eine alkoholisierte Autofahrerin. Gegen 13:15 Uhr konnten Beamte die 48-jährige Autofahrerin in der Straße "Am Daseberg" im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die den Verdacht auf Alkoholkonsum erhärteten. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 10:01

    POL-OE: E-Scooterfahrer durch Unfall verletzt

    Lennestadt (ots) - Zur Kollision zwischen einem PKW und einem E-Scooter kam es 23. Oktober gegen 14.55 Uhr. Ein 23-jähriger Autofahrer beabsichtigte von der Grundstückseinfahrt auf die Fahrbahn der "Bielefelder Straße" (Bundesstraße 55) einzubiegen. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden 50-Jährigen zusammen, der mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg der angrenzenden Bundestraße fuhr. Durch den Zusammenstoß ...

    mehr
