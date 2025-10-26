Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Lennestadt (ots)

Am 26.10.2025 gegen 15:35 Uhr kam es auf der B55 zwischen Elspe und Oberelspe zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 53-jähriger PKW-Fahrer die B55 aus Elspe kommend, in Richtung Oberelspe. In Höhe einer Bushaltestelle fuhr er nach rechts in die Haltebucht und beabsichtigte, mit seinem PKW zu wenden. Dabei übersah er den 16-jährigen Leichtkraftradfahrer, der die B55 in gleicher Richtung befuhr, und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 16-jährige Leichtkraftradfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbrereit. Eine größerer Menge Kraftstoff musste durch Kräfte der Feuerwehr abgestreut werden. Zeitweise war die B55 in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell