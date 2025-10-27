Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Riegel vor! Sicher ist sicherer!

Olpe (ots)

Auch in diesem Jahr findet wieder die landesweite Aktion der Polizei Nordrhein-Westfalen "Riegel vor! Sicher ist sicherer" gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl statt.

Am 30. Oktober informiert Kriminalhauptkommissar Michael Meinerzhagen zwischen 11 Uhr und 15 Uhr alle Interessierten zu diesem Thema in der Beratungsstelle der Kreispolizeibehörde Olpe (Martinstraße 44, Olpe).

Nach der Coronazeit stiegen 2022 die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchdiebstahl wieder an. 2022 wurden 23.528 Fälle verzeichnet. 2023 zählte die Polizei NRW rund 27.061 Fälle und der Trend setzt sich scheinbar für das Jahr 2024 fort. Deshalb klären die Beratungsstellen der Kreispolizeibehörden im Rahmen der Landesaktion in jedem Jahr wieder zu dem Thema auf.

Michael Meinerzhagen demonstriert bei dieser Veranstaltung, wie Einbrecher sich Zutritt zum Haus verschaffen und gibt Tipps und Beratung mit einem Vortrag zum besseren Einbruchschutz von 11-13 Uhr.

Im Anschluss gibt es bis 15 Uhr die Möglichkeit für Nachfragen und offene Beratung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell