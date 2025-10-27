Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrerin nach Überholvorgang gestürzt

Olpe (ots)

Am Freitagabend (24. Oktober) kam es gegen 20:40 Uhr in der Olper Straße "Am Finkenhagen" zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-Jährige war mit ihrem Motorroller in Richtung Kreuzberg-Stadion unterwegs, als sie von einem unbekannten Fahrzeug in sehr dichtem Abstand überholt wurde. Die Jugendliche verlor die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und verletzte sich leicht. Das überholende Fahrzeug setzte die Fahrt anschließend ohne weiteres fort. Angaben über dieses Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

