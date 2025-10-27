Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Traktor nach Panne gestohlen

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende in Grevenbrück einen roten Traktor der Marke Case (Typ ICH CS 150) gestohlen. Die land- und forstwirtschaftliche Zugmaschine wurde nach einem technischen Defekt am Samstag (25. Oktober) gegen 11 Uhr auf einem unbewachten Parkplatz an der Siegener Straße abgestellt. Einen Tag später wurde gegen 16 Uhr das Fehlen des Fahrzeugs bemerkt. An dem Traktor war ein MK-Kennzeichen angebracht. Sein Wert wurde auf einen oberen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell