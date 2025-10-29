PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Beschädigungen beim Pumpspeicherkraftwerk

Finnentrop (ots)

Unbekannte haben mit Feuer und Farbe Beschädigungen an einer Mauer beim Pumpspeicherkraftwerk in Rönkhausen verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag- (17. Oktober) und Samstagnachmittag (18. Oktober).Der Schaden wird insgesamt auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 02761 9269-6223 mit dem Kommissariat in Lennestadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 11:36

    POL-OE: Vortrag zu Schockanrufen und Enkeltrick

    Olpe (ots) - Ein Moment, den sich keiner am Telefon wünscht: Eine schluchzende Stimme meldet sich zu Wort - angeblich der eigene Sohn, die Tochter, ein Familienmitglied. Es handelt sich um eine vermeintliche Notsituation, einen Unfall, einen Gefängnisaufenthalt. Geld wird gefordert und das am besten schnell. Ist das Geld überwiesen oder übergeben, ist es meistens zu spät. Mit solchen und ähnlichen Maschen arbeiten ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:38

    POL-OE: Alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein

    Finnentrop (ots) - In der Nacht zu Samstag (25. Oktober) führten Beamte der Polizeiwache Attendorn eine Verkehrskontrolle auf der "Attendorner Straße" in Heggen durch. Dabei hielten sie gegen kurz nach 1 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer an. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Autofahrer wurde daher ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 12:38

    POL-OE: Traktor nach Panne gestohlen

    Lennestadt (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende in Grevenbrück einen roten Traktor der Marke Case (Typ ICH CS 150) gestohlen. Die land- und forstwirtschaftliche Zugmaschine wurde nach einem technischen Defekt am Samstag (25. Oktober) gegen 11 Uhr auf einem unbewachten Parkplatz an der Siegener Straße abgestellt. Einen Tag später wurde gegen 16 Uhr das Fehlen des Fahrzeugs bemerkt. An dem Traktor war ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren