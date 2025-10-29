POL-OE: Beschädigungen beim Pumpspeicherkraftwerk
Finnentrop (ots)
Unbekannte haben mit Feuer und Farbe Beschädigungen an einer Mauer beim Pumpspeicherkraftwerk in Rönkhausen verursacht. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag- (17. Oktober) und Samstagnachmittag (18. Oktober).Der Schaden wird insgesamt auf einen unteren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 02761 9269-6223 mit dem Kommissariat in Lennestadt in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell