Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährige bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag (01.11.2025) in der Plieninger Straße eine 21-Jährige sexuell bedrängt. Die 21-Jährige war gegen 00.30 Uhr auf einer Halloween-Veranstaltung, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Im Laufe des Gesprächs packte er ihr an den Po, den Oberkörper und an die Brüste. Eine gleichaltrige Freundin zog die 21-Jährige von dem Mann weg und verständigte die Security. Der Täter ist etwa 167 Zentimeter groß und zirka 35 bis 40 Jahre alt. Er hat kurze dunkelbraune Haare und trägt einen Bart. Zur Tatzeit trug er ein gestreiftes Oberteil. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

