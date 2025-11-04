Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 52-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Montagabend (03.11.2025) einen 52 Jahre alten Mann im Bereich des Marienplatz ausgeraubt. Der Unbekannte sprach gegen 17.20 Uhr den 52-Jährigen an und schlug ihm unvermittelt mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Hierdurch fiel dieser rückwärts mehrere Treppenstufen herunter. Schließlich stahl der Täter den Rucksack und ein Gramm Marihuana und flüchtete anschließend Richtung Böblinger Straße. Der unbekannte Mann war zirka 180 Zentimeter groß und etwa 45 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur und helle kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine braune Cap und einen Drei-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

