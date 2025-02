Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines Sattelaufliegers

Bild-Infos

Download

Baumholder (ots)

Am Dienstag, 18.02.2025 gegen 11:35 Uhr kam es auf der L 176 zwischen Baumholder und dem OT Breitsesterhof zu einem Brand eines mit Steinen beladenen Sattelaufliegers. Nach derzeitigen Ermittlungen stand das Fahrzeug bereits aufgrund eines technischen Defektes auf der Landstrasse und wartete auf ein zuvor verständigtes Servicefahrzeug. Im weiteren Verlauf kam es an der hinteren Achse des Aufliegers, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Schwelbrand, der nach kurzer Zeit auf die gesamten hinteren Achsen übergriff. Den Versuch das Zugfahrzeug von dem Auflieger zu trennen mißlang dem Fahrer. Durch die bereits verständigte Feuerwehr Baumholder konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es wurde hierbei lediglich der Auflieger sowie die Teerdecke in Mitleidenschaft gezogen. Die L 176 musste aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt werden und dauert noch durch die anschließenden Bergungsarbeiten bis ca. 16:00 Uhr an.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell