POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Raub - Zwei Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (01.11.2025) zwei 28 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei 19 und 22 Jahre alte Männer ausgeraubt zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen dem 22-Jährigen gegen 05.00 Uhr im Bereich des Rotebühlplatzes die Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro vom Arm gerissen haben. Anschließen sollen sie dem 19-Jährigen das Handy geraubt und ihn geschlagen haben, bevor sie die Flucht ergriffen. Die 19 und 22 Jahre alten Männer suchten daraufhin nach den Tatverdächtigen und trafen sie am Hauptbahnhof im Bereich der Ferngleise wieder. Alarmierte Beamte nahmen die zwei Männer daraufhin fest. Die beiden 28 Jahre alten Tatverdächtigen mit ungeklärter und italienischer Staatsangehörigkeit wurden am Sonntag (02.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftrichtern vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte und sie in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

