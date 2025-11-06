Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Tätlichem Angriff - Tatverdächtige in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (01.11.2025) eine 33 Jahre alte Frau festgenommen, die eine 42 Jahre alte Frau gebissen und sich anschließend gegen ihre Festnahme massiv gewehrt haben soll. Die Tatverdächtige geriet offenbar gegen 08.00 Uhr mit bislang unbekannten Männern in einer Bar am Sparrhärmlingweg in einen handfesten Streit. Als ihr eine 42-jährige Frau zu Hilfe eilen wollte, leckte sie ihr über den Mund und biss ihr in den Kopf. Alarmierte Beamte nahmen die mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 33-Jährige fest. Hiergegen wehrte sie sich massiv und biss auch eine 20 Jahre alte Polizeibeamtin, die daraufhin ärztlich behandelt werden musste. Die 33 Jahre alte Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz wurde am Sonntag (02.11.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

