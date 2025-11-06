Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt junge Frauen in Saunalandschaft

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (05.11.2025) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Saunalandschaft an der Plieninger Straße zwei junge Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren belästigt haben soll. Eine 28 Jahre alte Frau bemerkte gegen 19.00 Uhr, dass der 41-Jährige die beiden Frauen anstarrte und dabei offenbar an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll. Sie meldete ihre Beobachtung der Badeaufsicht, die die Polizei verständigte. Alarmierte Beamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

