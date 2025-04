Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach tätlicher Auseinandersetzung in Neustadt-Glewe

Neustadt-Glewe (ots)

Nach einer tätlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend in Neustadt-Glewe, bei der ein Mann verletzt wurde, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Gegen 22:00 Uhr soll das 33-jährige Opfer in der Nähe eines Supermarkts in der Laascher Straße auf eine Gruppe junger Erwachsener getroffen sein, die ihn folglich körperlich angegriffen hätten. Dabei erlitt der Mann Hämatome und Platzwunden im Gesichtsbereich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zu den Hintergründen der Tat und den Angreifern konnte das Opfer keine Angaben machen. Auch konnte er sich nur schemenhaft an den Vorfall erinnern. Eine Atemalkoholkontrolle beim 33-jährigen Ukrainer ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Gegen die unbekannten Angreifer ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Angreifern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jeder weiteren Polizeidienststelle. Auch über die Onlinewache der Polizei www.polizei.mvnet.de/onlinewache können Hinweise gegeben werden.

