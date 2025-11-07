Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (06.11.2025) in der Scharrstraße ereignet hat. Ein 21 Jahre alter Mann war gegen 18.10 Uhr mit seinem Rad auf der Möhringer Landstraße in Richtung Möhringen unterwegs. An der Kreuzung zur Scharrstraße fuhr er weiter geradeaus und stieß mit einem unbekannten Autofahrer zusammen, der in gleicher Richtung unterwegs war und rechts in die Scharrstraße einbog. Der Unbekannte flüchtete nach einem kurzen Gespräch mit dem Radfahrer in Richtung der Filderhofstraße. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter ist etwa 180 Zentimeter groß und zirka 25 Jahre alt. Er hat kurze dunkle Haare, ist zirka 80 Kilogramm schwer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

