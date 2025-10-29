Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Drei Autos bei Unfall beschädigt

In Esens sind am Dienstag drei Autos bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 75 Jahre alte BMW-Fahrerin auf der Straße Herdetor und wollte nach links auf den Nordring fahren. Sie übersah dabei offenbar einen von rechts kommende 84-jährigen Mercedes-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mercedes schleuderte durch den Aufprall gegen den Opel eines 86-Jährigen, der aus Richtung Esens kam. Verletzt wurde niemand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Blomberg - Autofahrer war betrunken

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Montagabend in Blomberg aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hielten den 36-Jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Wittmund - Unfallflucht

Im Dohuser Weg in Wittmund hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Der Fahrer eines VW Tiguan fuhr gegen 16 Uhr in Richtung stadteinwärts, als ihm auf Höhe der Hausnummer 11 eine unbekannte Autofahrerin entgegenkam und auf seine Fahrspur geriet. Der VW-Fahrer musste ausweichen und touchierte dabei eine Mauer. Die unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt unerlaubt fort. Es soll sich um eine ältere Dame in einem grauen Mercedes oder Opel gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegen.

