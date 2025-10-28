Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Riepe - Zusammenstoß beim Abbiegen

In Riepe hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Audi-Fahrer auf der Straße Zur Hohen Fenne und wollte nach links auf die Emder Straße abbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 47-jährigen Rollerfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.

Norden - Vorfahrt missachtet

Zwei Autofahrerinnen sind am Montag auf einer Kreuzung in Norden kollidiert. Eine 71-jährige VW-Fahrerin wollte gegen 8 Uhr vom Looger Weg über die Kreuzung Schulweg weiter in den Heitsweg fahren. Sie nahm jedoch einer 29-jährigen VW-Fahrerin, die aus dem Ekeler Weg kam, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Norden - Flucht nach Parkplatzunfall

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag in Norden. Auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung an der Uffenstraße stieß ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen 10 Uhr und 11 Uhr mit einem grauen Opel Crossland zusammen und verursachte Sachschaden. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

