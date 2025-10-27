Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrer nach Unfall gesucht

Auf Norderney ist am Freitag ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf der Jann-Berghaus-Straße gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann gegen 11.45 Uhr seitlich von einer Windböe erfasst und von seinem Fahrrad nach rechts auf den Gehweg geschleudert. Er soll eine Platzwunde am Kopf erlitten haben. Eine nachfolgende 34-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte dann auf der Straße über das Fahrrad des Mannes und wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Personalien des gestürzten Radfahrers sind leider nicht bekannt. Er wird beschrieben als 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er war schlank, hatte graue Haare und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Upgant-Schott - Radfahrer geflüchtet

Ein Radfahrer ist am Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott geflüchtet. Der bislang Unbekannte fuhr zwischen 3.10 Uhr und 8.10 Uhr mutmaßlich mit einem Fahrrad auf dem Mühlenloog in Richtung Sebastianstraße. Auf Höhe der Hausnummer 24 kollidierte er mit einem geparkten Skoda und beschädigte dabei die Heckscheibe und ein Rücklicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Am Unfallort wurde auch eine Brille aufgefunden. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Moordorf - Kradfahrer ermittelt

Ein Kradfahrer, der am Mittwochabend in der Gemeinde Südbrookmerland vor einer Polizeikontrolle flüchtete, konnte im Nachgang ermittelt werden. Der Kradfahrer hatte sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr einer Verkehrskontrolle in Moordorf entzogen und war mit stark überhöhter Geschwindigkeit über einen Fuß- und Radweg davongefahren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und dank aufmerksamer Zeugen konnte der 23-jährige Beschuldigte ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

