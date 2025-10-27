PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Radfahrer nach Unfall gesucht
Upgant-Schott - Radfahrer geflüchtet
Moordorf - Kradfahrer ermittelt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrer nach Unfall gesucht

Auf Norderney ist am Freitag ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf der Jann-Berghaus-Straße gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Mann gegen 11.45 Uhr seitlich von einer Windböe erfasst und von seinem Fahrrad nach rechts auf den Gehweg geschleudert. Er soll eine Platzwunde am Kopf erlitten haben. Eine nachfolgende 34-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte dann auf der Straße über das Fahrrad des Mannes und wurde ebenfalls leicht verletzt. Die Personalien des gestürzten Radfahrers sind leider nicht bekannt. Er wird beschrieben als 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er war schlank, hatte graue Haare und trug eine schwarze Jacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Norderney unter 04932 92980 entgegen.

Upgant-Schott - Radfahrer geflüchtet

Ein Radfahrer ist am Sonntagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott geflüchtet. Der bislang Unbekannte fuhr zwischen 3.10 Uhr und 8.10 Uhr mutmaßlich mit einem Fahrrad auf dem Mühlenloog in Richtung Sebastianstraße. Auf Höhe der Hausnummer 24 kollidierte er mit einem geparkten Skoda und beschädigte dabei die Heckscheibe und ein Rücklicht. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Am Unfallort wurde auch eine Brille aufgefunden. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Moordorf - Kradfahrer ermittelt

Ein Kradfahrer, der am Mittwochabend in der Gemeinde Südbrookmerland vor einer Polizeikontrolle flüchtete, konnte im Nachgang ermittelt werden. Der Kradfahrer hatte sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr einer Verkehrskontrolle in Moordorf entzogen und war mit stark überhöhter Geschwindigkeit über einen Fuß- und Radweg davongefahren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und dank aufmerksamer Zeugen konnte der 23-jährige Beschuldigte ermittelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 11:33

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 26.10.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen -- Aurich - Mehrere Frauen in Disko belästigt -- Ein 39-jähriger Mann soll am frühen Sonntagmorgen mehrere Frauen in einer Lokalität im Stadtgebiet belästigt haben. Die Frauen im Alter von 17-25 Jahren gaben der Polizei gegenüber an, von dem Mann mehrfach am Gesäß angefasst worden zu sein. Auch ...

    mehr
  • 25.10.2025 – 16:03

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 25.10.2025

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Im Streit mit Spielzeugpistole verletzt Wegen einer Ruhestörung kam es am Samstagmorgen, gegen 00:30, zu einem Streit zwischen Nachbarn in der Brockzeteler Straße. Im Verlaufe des Streits nahm sich ein 18-Jähriger eine Spielzeugpistole und schoss damit aus seinem Fenster auf das ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 11:41

    POL-AUR: Holtgast - Alkoholisierter Autofahrer kam von Fahrbahn ab

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Holtgast - Alkoholisierter Autofahrer kam von Fahrbahn ab Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Holtgast einen Unfall verursacht. Der 24-jährige Mann fuhr gegen 23.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Straße Lütt Uppum und kam in einer linksführenden Kurve von der Fahrbahn ab. Er landete mit dem Auto in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren