POL-AUR: Holtgast - Alkoholisierter Autofahrer kam von Fahrbahn ab
Holtgast - Alkoholisierter Autofahrer kam von Fahrbahn ab
Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Freitag in Holtgast einen Unfall verursacht. Der 24-jährige Mann fuhr gegen 23.40 Uhr mit einem Mercedes auf der Straße Lütt Uppum und kam in einer linksführenden Kurve von der Fahrbahn ab. Er landete mit dem Auto in einem Graben. Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An dem Mercedes entstand Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden im sechsstelligen Euro-Bereich.
