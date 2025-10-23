Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Betrunkener Autofahrer
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch gegen 22.20 Uhr in Friedeburg gestoppt. Der 25-jährige Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.
