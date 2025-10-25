Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 25.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Im Streit mit Spielzeugpistole verletzt

Wegen einer Ruhestörung kam es am Samstagmorgen, gegen 00:30, zu einem Streit zwischen Nachbarn in der Brockzeteler Straße. Im Verlaufe des Streits nahm sich ein 18-Jähriger eine Spielzeugpistole und schoss damit aus seinem Fenster auf das Nachbargrundstück und traf damit eine 27-jährige Frau, die dort zu Gast war. Die Frau wurde von einem Geschoss im Gesicht getroffen. Die Polizei stellte vor Ort die Spielzeugwaffe sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den 18-Jährigen ein.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mann fährt betrunken und schläft im Auto ein

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:15 Uhr, wurde der Polizei ein in seinem Pkw schlafender Mann an der Wallinghausener Straße mitgeteilt. Als die Beamten vor Ort eintrafen bestätigte sich der Hinweis. Der 32-Jährige aus Großefehn schlief am Straßenrand in seinem Pkw bei eingeschalteter Musik. Da er angab, selbst dort hingefahren zu sein, und bei ihm ein Alkoholwert von fast 1,5 Promille festgestellt wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihm wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Aurich - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt

Am gestrigen Freitag wurde in der Zeit von 06:40 Uhr bis 12:15 Uhr ein schwarzer 1er BMW mit auf dem Parkplatz des Familienzentrums in der Jahnstraße beim Ein- oder Ausparken von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 mitzuteilen.

Wiesmoor - Autofahrer überfährt Verkehrsinsel und entfernt sich

Der Fahrer eines VW Touran überfuhr am gestrigen Freitag, gegen 17:10 Uhr, auf der Hauptstraße in Höhe des Combi-Marktes eine Verkehrsinsel und beschädigte ein darauf befindliches Verkehrszeichen. Auch hier entfernte sich der Fahrer, ohne Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können ihre Hinweise bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 mitteilen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Unbekannte entwenden Kennzeichen vom Pkw

Bisher unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 24. auf den 25.10.2025, auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Hage, von einem dort abgestellten VW Golf die beiden amtlichen Kennzeichen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen möchten ihre Beobachtungen bitte bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 mitteilen.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Frau fährt unter Drogeneinfluss

Eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus Hinte befuhr am Freitag, 24.10.2025, um 21:15 Uhr, mit ihrem Pkw die Loppersumer Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Norden - Unfallverursacher beschädigt Mauer und entfernt sich

Am 24.10.2025 wurde in der Zeit zwischen 17:00 und 18:00 Uhr auf einem Grundstück in der Herbert-Gentzsch-Straße eine Auffahrtbemauerung durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Am Unfallort konnten weißlackierte Fahrzeugteile eines BMW aufgefunden werden. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweis unter 04931 9210.

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

