Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 26.10.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

-- Aurich - Mehrere Frauen in Disko belästigt --

Ein 39-jähriger Mann soll am frühen Sonntagmorgen mehrere Frauen in einer Lokalität im Stadtgebiet belästigt haben. Die Frauen im Alter von 17-25 Jahren gaben der Polizei gegenüber an, von dem Mann mehrfach am Gesäß angefasst worden zu sein. Auch soll er sie am Hals zu küssen versucht haben. Gegen den Mann aus Norden wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde ein Platzverweis erteilt.

-- Aurich - Jugendlicher von Gleichaltrigen angegriffen --

Auf dem Herbstmarkt kam es am Samstagabend, gegen 22 Uhr, im Bereich des Autoscooters zu einem Übergriff von mehreren Jugendlichen auf einen Gleichaltrigen. Die Täter rissen das Opfer zu Boden, wo sie gemeinschaftlich auf das Opfer einschlugen und -traten. Das Opfer konnte sich leicht verletzt ich Richtung Sicherheitsdienst flüchten. Die Täter entfernten sich. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

-- Aurich - Opfer am Bart gezogen --

Ein 35-jähriger Besucher des Herbstmarktes stellte sich am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, an den Rand des Veranstaltungsgeländes, um seine Notdurft zu verrichten. Dieses missfiel einem unbekannten Mann mit Glatze und er geriet mit dem 35-Jährigen darüber in einen Streit. Dabei zog der Unbekannte dem 35-Jährigen kräftig an seinem Kinnbart und ging danach in Richtung Markt weg. Das Opfer klagte über Schmerzen und erstattete Strafanzeige.

-- Aurich - Gast wehrte sich körperlich gegen Hausverbot --

Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, sollte ein Gast durch den Sicherheitsdienst aus einer Lokalität in der Innenstadt geleitet werden. Der 50-Jährige aus Dornum soll sich zuvor dem Personal gegenüber mehrfach unhöflich verhalten haben und wurde daher vom Sicherheitsdienst gebeten, das Lokal zu verlassen. Da er sich dabei ordentlich Zeit ließ und zudem den Sicherheitsdienst beleidigte, wurde er durch diesen am Arm in Richtung Ausgang geführt. Dagegen wehrte sich der Gast und schlug einem Sicherheitsbediensteten sogar mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Gast wurde im Eingangsbereich fixiert und an die hinzugerufene Polizei übergeben. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

-- Aurich - Pkw durch unbekannte Frau zerkratzt --

Ein 42-Jähriger Fahrzeugführer war am Samstagabend, gegen 19:10 Uhr, mit seinem Pkw auf der Leerer Landstraße unterwegs bog nach rechts in die Fockenbollwerkstraße ab. Dabei überquerte vor ihm noch eine unbekannte Frau bei rotzeigender Fußgängerampel die Fockenbollwerkstraße und der Autofahrer musste stark abbremsen. Die Frau beleidigte den Autofahrer daraufhin, zog einen Schlüssel aus der Jackentasche und zerkratzte damit den Pkw. Danach flüchtete die Frau in Richtung Krankenhaus. Der geschädigte Autofahrer erstattete Strafanzeige. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Aurich (Tel.: 04941-6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

-- Victorbur - Betrunken und ohne Führerschein im Pkw --

Eine Polizeistreife kontrollierte am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, einen Autofahrer im Sichterweg. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige aus Südbrookmerland nicht nur alkoholisiert war, sondern auch keinen Führerschein hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

-- Riepe - Unfallverursacher entfernte sich --

Am Samstagabend wurde in der Zeit von 17:00 bis 20:35 Uhr, auf dem Parkplatz eines Betriebes in der Dieselstraße, ein geparkter, blauer Opel Astra mit EMD-Kennzeichen von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden im geschätzten mittleren, vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen aufgenommen und es werden Zeugen gesucht (Tel.: 04941-6060).

Altkreis Norden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

-keine presserelevanten Ereignisse-

